Oliver Kahn a fait une offre de 30 millions d’euros pour le rachat des Girondins de Bordeaux

Un Kahn pour marcher un peu mieux.

L’ex-président du Bayern Oliver Kahn est en discussion avec Gérard Lopez pour racheter le club bordelais, avec une première offre chiffrée à 30 millions d’euros. Rien que ça.

Dans une interview accordée à Bild, Der Titan ne cache pas ses ambitions : « Le but est de faire en sorte que ce club revienne en Ligue 1 dans les prochaines années, et nous pouvons le faire. Mais cela dépend de l’accord que nous trouverons. » Soutenu par des investisseurs européens et saoudiens, l’Allemand assure que tout est en ordre côté finances : « Nous avons dans un premier temps transmis 30 millions d’euros, et nous avons apporté aux autorités officielles la preuve de fonds. »

Conquis par le passé du club et ses supporters

Mais le chantier est vaste. Le club a été rétrogradé en National 2 en 2024, et Bordeaux vit une période sombre. Pas de quoi refroidir le vice-champion du monde 2002 : « Mon travail en ce moment, c’est de parler avec les gens sur place pour, plus tard, trouver un accord. Parallèlement, j’apporte mon réseau, mon expertise, mon expérience. » Et si certains doutaient de la ferveur locale depuis la rétrogradation, Oliver leur répond cash : « C’est un club avec une telle histoire, un tel passé. Il y a également une base de supporters incroyablement passionnée. Il suffit de regarder l’affluence au stade alors qu’ils sont en quatrième division, et même quand ils étaient en Ligue 2. C’est tout simplement énorme. »

Venant d’un joueur qui a connu les ambiances allemandes, ça fait plaisir.

