Six mois de prison avec sursis pour un supporter de Bastia

Une saison en enfer.

Le 5 décembre dernier, le SC Bastia n’a même pas eu le temps de perdre contre le Red Star, car un de ses supporters a eu la bonne idée d’arrêter le match prématurément en balançant un fumigène sur l’Audonien Bradley Danger peu avant l’heure de jeu. De quoi tristement fêter les 120 ans du club corse et l’inauguration d’une nouvelle tribune.

Il avait déjà tiré une fusée… sur le toit du stade

La gueule de bois était encore plus forte, lundi, lorsque l’auteur des faits, jugé en comparution immédiate, a écopé de six mois de prison avec sursis et de cinq ans d’interdiction de stade. Dès le lendemain du match, le Sporting avait « condamné avec la plus grande fermeté » un « acte malveillant » et « complètement inconscient ».

Ultra bastiais et gérant d’un bar en ville, d’après L’Équipe, João P. était déjà connu pour sa condamnation après des violences à la sortie d’un établissement de nuit à Nice et pour avoir tiré par erreur une fusée sur le toit de Furiani. Drôle de pompier pyromane, qui assure avoir « immédiatement regretté » son « geste de désespoir ».

Lui, il n’a pas lu le mode d’emploi.

Des jeunes de Bastia à l’hôpital après des tirs de mortier