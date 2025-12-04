Furiani fait enfin peau neuve

Ce n’était pas du luxe.

Vendredi soir, contre le Red Star, le SC Bastia va vivre une soirée particulière. Déjà parce que le club corse est toujours bon dernier de Ligue 2, mais surtout parce qu’il va fêter ses 120 ans et inaugurer un stade Armand-Cesari flambant neuf. Enceinte vétuste, marquée dans sa chair par le drame de du 5 mai 1992, elle semblait en désuétude depuis plusieurs années.

« Nous avons enfin un vrai stade »

Une tribune a été entièrement rénovée et un toit vient désormais se poser sur les gradins. Commencés en janvier 2025, ces travaux ont coûté 18 millions d’euros, mais, quand on aime, on ne compte pas.

𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶 : 𝐸𝑐𝑐𝑢 𝑙𝑢 ! pic.twitter.com/LzSzvoySWR — Cumunità d’Agglumerazione di Bastia (@AggloBastia) December 3, 2025

Didier Grassi, du collectif du 5 mai, s’est ainsi réjoui du résultat auprès d’Ici Corse : « Après les nombreux mensonges et déceptions, nous avons enfin un vrai stade. C’est très, très long, 33 ans, mais on peut être satisfaits du résultat. » Les travaux devraient se poursuivre jusqu’en juin 2026, selon le média local, avec la création d’une fan zone, une nouvelle sonorisation et un changement de sièges.

Le Red Star a quand même une gueule à gâcher la fête.

