S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J11
  • Bastia-Laval

Report de Bastia-Laval : la Ligue Corse parle d’« arnaque »

TM
Report de Bastia-Laval : la Ligue Corse parle d’« arnaque »

Les termes.

Suite au report de la rencontre entre Bastia et Laval à cause de la tempête Benjamin, la Ligue corse de football a publié ce jeudi un communiqué épicé. Dans ce dernier, intitulé « Tout cela n’est que du vent », l’instance suprême régionale conteste vivement la décision de la commission des compétitions de la LFP de faire rejouer la rencontre le 24 octobre prochain. Pour rappel, les Mayennais, sans l’aval de la LFP, avaient décidé de ne pas se déplacer à Furiani alors même que le trafic aérien n’avait pas été perturbé. « À nos yeux, l’excuse qui repose sur les intempéries ne peut en aucun cas être retenue », a pointé l’instance.

Un ancien président de Laval dans le viseur

La Ligue corse n’a pas hésité ensuite à fustiger Christian Duraincie, ex-président du Stade lavallois, aujourd’hui membre de la commission qui a acté la décision du report : « Nous pouvons dire, sans prendre de risque, que sans son intervention directe, Bastia aurait obtenu justice et aurait empoché les 3 points de la victoire, qui d’un point de vue éthique et comme l’indiquent les règlements, ne pouvaient lui échapper. » Les dernières lignes du communiqué sont encore plus cinglantes : « La morale, si dans cette histoire aux relents d’arnaque existe, elle, nous enseigne que les propos de l’ancien président de Laval ne sont que du vent. Sans doute le plus sournois que l’on connaisse et de toute évidence bien moins honorable que notre libecciu. »

Vivement les retrouvailles, le 25 novembre prochain !

Avis de tempête : nouvelle date pour Bastia-Laval !

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
86
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!