Report de Bastia-Laval : la Ligue Corse parle d’« arnaque »

Les termes.

Suite au report de la rencontre entre Bastia et Laval à cause de la tempête Benjamin, la Ligue corse de football a publié ce jeudi un communiqué épicé. Dans ce dernier, intitulé « Tout cela n’est que du vent », l’instance suprême régionale conteste vivement la décision de la commission des compétitions de la LFP de faire rejouer la rencontre le 24 octobre prochain. Pour rappel, les Mayennais, sans l’aval de la LFP, avaient décidé de ne pas se déplacer à Furiani alors même que le trafic aérien n’avait pas été perturbé. « À nos yeux, l’excuse qui repose sur les intempéries ne peut en aucun cas être retenue », a pointé l’instance.

La Ligue Corse de Football communique sur le match Bastia-Laval 📝👇 "#Laval aurait dû avoir match perdu sur tapis vert !" #SCBLAVALhttps://t.co/mtqTKvlATk — Actu SC Bastia (@SpirituTurchinu) November 6, 2025

Un ancien président de Laval dans le viseur

La Ligue corse n’a pas hésité ensuite à fustiger Christian Duraincie, ex-président du Stade lavallois, aujourd’hui membre de la commission qui a acté la décision du report : « Nous pouvons dire, sans prendre de risque, que sans son intervention directe, Bastia aurait obtenu justice et aurait empoché les 3 points de la victoire, qui d’un point de vue éthique et comme l’indiquent les règlements, ne pouvaient lui échapper. » Les dernières lignes du communiqué sont encore plus cinglantes : « La morale, si dans cette histoire aux relents d’arnaque existe, elle, nous enseigne que les propos de l’ancien président de Laval ne sont que du vent. Sans doute le plus sournois que l’on connaisse et de toute évidence bien moins honorable que notre libecciu. »

Vivement les retrouvailles, le 25 novembre prochain !

Avis de tempête : nouvelle date pour Bastia-Laval !