Avis de tempête : nouvelle date pour Bastia-Laval !

Nouvelles têtes et nouvelle date.

La tempête Benjamin aura donc eu raison du Bastia-Laval, initialement prévu le 24 octobre. Pas de duel entre insulaires et Mayennais ce soir-là : l’avion des Tango est resté bloqué sur le tarmac, cloué au sol par les bourrasques. Résultat, match reporté à une date ultérieure, et la LFP a finalement tranché : ce sera le mardi 25 novembre à 20 heures.

Sauf qu’entre-temps, le climat s’est encore dégradé du côté de Furiani. Depuis l’annonce du report, le coach bastiais a été limogé, le président du principal collectif de supporters a démissionné, et Frédéric Antonetti a préféré rendre les clés de la direction sportive. Trois départs, un même constat : la tempête ne s’est pas arrêtée aux nuages.

Pensez au char à voile pour le voyage, au cas où. 

La tempête Benjamin ne voulait pas de Bastia-Laval ce vendredi

