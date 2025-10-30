Benoît Tavenot démis de ses fonctions par Bastia

Après la tempête Benjamin, c’est la tempête des démissions qui frappe la Corse.

Le Sporting Club de Bastia a officialisé ce mercredi le départ de son entraîneur Benoît Tavenot, relevé de ses fonctions après un début de saison catastrophique. Le club, lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement quatre petits points au compteur et aucune victoire après douze journées, reste sur une septième défaite de rang, concédée lundi face à Nancy (2-0).

Dans son communiqué, le Sporting a tenu à remercier le natif de Paris « pour son professionnalisme, son engagement et son implication » avant d’annoncer que Michel Moretti assurerait l’intérim sur le banc jusqu’à nouvel ordre. Un choix logique en attendant de trouver un nouvel homme fort pour tenter de sauver une équipe en pleine dérive.

Double dose

Deux jour auparavant, les Socios Étoile Club Bastiais (SECB) ont publié un communiqué exprimant leur « inquiétude face à la situation sportive du club » et annonçant la démission de leur représentant au conseil d’administration, Ludovic Matteoli. Une décision « longuement mûrie », selon eux, fruit d’un malaise plus profond que les simples résultats : « Notre équipe ne nous ressemble pas, l’essence même de nos couleurs n’y transparaît pas. »

S’ils assurent ne pas remettre en cause l’investissement de la famille Ferrandi, à la tête du club depuis 2017, les Socios évoquent une « crise interne » et un « effet boule de neige » sur plusieurs dossiers en attente.

Une énième mission pour l’actuel coordinateur sportif, le grand Frédéric Antonetti ?

