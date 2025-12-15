S’abonner au mag
  • Serie A
  • J15
  • Roma-Côme (1-0)

La Roma se refait la cerise contre Côme

FL
La Roma se refait la cerise contre Côme

  Roma 1-0 Côme

Buts : Wesley (60e)

Le championnat le plus serré d’Europe.

Après deux défaites consécutives en Serie A, la Roma a retrouvé le chemin de la victoire ce lundi en venant à bout de Côme (1-0), dans une affiche décisive pour la course aux places européennes. Dans un match pas dingue, pour ne pas dire chiant, les Romains ont multiplié les incursions sans se montrer précis, et il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir les filets trembler : servi par Matías Soulé, Wesley a inscrit l’unique but de la partie d’un tir croisé (1-0, 60e).

Il s’agit de la cinquième victoire de la saison sur le score de 1-0 de la part des hommes de Gian Piero Gasperini, qui n’ont concédé que huit buts en quinze matchs de championnat. Au classement, la Louve grimpe à la quatrième place avec 30 points. Une situation qui rend la situation en Serie A encore plus excitante : l’Inter (33 pts), l’AC Milan (32 pts), Naples (31 pts) et Rome (30 pts) sont dans un mouchoir de poche, alors qu’il reste encore 23 journées de championnat à disputer.

Che suspense, mamma mia !

La Roma garde son rythme de champion

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!