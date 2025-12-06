S’abonner au mag
Le duo Marcus Thuram-Lautaro Martinez fait (de nouveau) des merveilles

  Inter 4-0 Côme

Buts : Martinez (11e), Thuram (59e), Çalhanoğlu (80e) et Augusto (86e)

Une chose est certaine, Álvaro Morata n’était pas le meilleur attaquant de cet Inter-Côme.

Durant cette rencontre comptant pour la quatorzième journée de Serie A, deux joueurs se sont mis bien davantage en évidence : Lautaro Martinez, auteur de l’ouverture du score avant même le quart d’heure de jeu grâce à un super travail signé Luis Henrique, et un Marcus Thuram qui s’est chargé de faire le break à la suite d’un corner de Federico Dimarco vers la 60e minute.

Çalhanoğlu et Augusto également buteurs

Voilà comment se sont imposés les locaux, qui ont marqué un troisième but par l’intermédiaire d’Hakan Çalhanoğlu (avec… Martinez à l’origine de l’action) et qui prennent la place de leader au classement avec deux points d’avance (sur Milan et Naples, qui ont toutefois une rencontre supplémentaire à disputer).

Sans oublier une dernière réalisation de Carlos Augusto, pour le fun.

Marcus Thuram et l’Inter croquent Côme

