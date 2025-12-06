Deux Emiliano viennent à bout d’Arsenal

Aston Villa 2-1 Arsenal

Buts : Cash (36e) et Buendia (90e+5) pour Aston Villa // Trossard (52e) pour Arsenal

L’un se nomme Martinez, l’autre Buendia.

Mais ils partagent à la fois le même prénom (Emiliano), les mêmes équipes (Aston Villa et Argentine) et la même victoire ce samedi 6 décembre 2026 : à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, les Villans ont en effet battu Arsenal grâce notamment à leur gardien de but (qui a par exemple sauvé son clan devant Martin Ødegaard) et leur milieu de terrain (qui a inscrit la réalisation du succès sur le gong).

Trossard n’a pas suffi

Résultat : les Gunners, qui ont été menés à la suite de l’ouverture du score signée Matty Cash d’une volée gagnante sur un centre de Pau Torres à la demi-heure de jeu et qui ont ensuite égalisé via Leandro Trossard en renard cinq grosses minutes après son entrée à la pause, peuvent voir Manchester City revenir à deux petites unités. Les locaux, eux, passent provisoirement dauphins des visiteurs avec trois unités de retard sur le leader.

Malgré tout, l’ambition reste intacte.

