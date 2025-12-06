S’abonner au mag
Deux Emiliano viennent à bout d’Arsenal

  Aston Villa 2-1 Arsenal

Buts : Cash (36e) et Buendia (90e+5) pour Aston Villa // Trossard (52e) pour Arsenal

L’un se nomme Martinez, l’autre Buendia.

Mais ils partagent à la fois le même prénom (Emiliano), les mêmes équipes (Aston Villa et Argentine) et la même victoire ce samedi 6 décembre 2026 : à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, les Villans ont en effet battu Arsenal grâce notamment à leur gardien de but (qui a par exemple sauvé son clan devant Martin Ødegaard) et leur milieu de terrain (qui a inscrit la réalisation du succès sur le gong).

Trossard n’a pas suffi

Résultat : les Gunners, qui ont été menés à la suite de l’ouverture du score signée Matty Cash d’une volée gagnante sur un centre de Pau Torres à la demi-heure de jeu et qui ont ensuite égalisé via Leandro Trossard en renard cinq grosses minutes après son entrée à la pause, peuvent voir Manchester City revenir à deux petites unités. Les locaux, eux, passent provisoirement dauphins des visiteurs avec trois unités de retard sur le leader.

Malgré tout, l’ambition reste intacte.

Arsenal continue sa marche en avant, Manchester City chute face à Aston Villa

10
