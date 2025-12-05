S’abonner au mag
National : Dijon reprend la tête, Sochaux grimpe sur le podium

AL
Le gros coup de force dijonnais.

Changement de leader ce vendredi soir en National : Dijon reprend les commandes du championnat après sa large victoire à domicile face à Valenciennes (4-1) grâce à un doublé de Julien Domingues, qui n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il avait déjà réalisé la même performance deux journées plus tôt sur le terrain de Bourg-en-Bresse. Les Dijonnais ont dans le même temps profité du match nul de Rouen sur la pelouse d’Aubagne (1-1) pour se hisser en haut du classement.

L’autre grosse opération de la soirée est à mettre au crédit de Sochaux, qui s’est imposé 0-3 sur le pré de Bourg-en-Bresse, avec là aussi un doublé, celui d’Aymen Boutoubaou. Les Sochaliens grimpent à la troisième place, bien aidés par des Versaillais totalement passés à côté dans leur duel contre Le Puy-en-Velay (0-3). Derrière, Orléans se replace cinquième grâce à une précieuse victoire face à Quevilly-Rouen (0-1).

Dans les autres matchs du soir, Fleury et Châteauroux n’ont pas planté le moindre but (0-0), Villefranche et Caen se sont serré la pince bons amis (1-1), et Concarneau a arraché un point face au Stade briochin après avoir été mené 0-2 au bout de douze minutes, dans une rencontre marquée par deux cartons rouges (2-2).

Aubagne 1-1 Rouen

Buts : Hamek (54e, SP) pour Aubagne // Abi (40e) pour Rouen Exclusion : Mendy (25e) pour Rouen

Bourg-en-Bresse 1-3 Sochaux

Buts : Tankiev (90e+3) pour Bourg // Boutoutaou (36e et 79e) et Djoco (54e) pour Sochaux

Concarneau 2-2 Stade briochin

Buts : Soukouna (53e) et Amede Kabongo (65e) pour Concarneau // Lopes (8e) et Raux Yao (12e) pour le Stade briochin Exclusions : Samoura (86e) pour Concarneau // Rabuel (66e) pour le Stade briochin

Dijon 4-1 Valenciennes

Buts : Domingues (4e et 48e), Hamada (45e) et Barka (74e) pour Dijon // Takaoka (89e) pour Valenciennes

Fleury-Mérogis 0-0 Châteauroux

Quevilly-Rouen 0-1 Orléans

But : Sylla (36e) pour Orléans

Versailles 0-3 Le Puy

Buts : Wade (17e, SP), Soualhia (41e) et Kouassi CSC (86e) pour Le Puy Exclusion : Calvet (37e) pour Versailles

Villefranche 1-1 Caen

Buts : Mroivili (11e) pour Villefranche // Botella (45e+1) pour Caen 

Le Mans monte en Ligue 2, Boulogne devra attendre, Châteauroux chute en National 2

AL

