Retrouvez les notes de Loups Garous saison 2 dès ce soir !

📺 Regarder les épisodes de LOUPS GAROUS saison 2 sur Canal +

L’émission Loups Garous revient sur Canal Plus, dès ce soir, pour sa deuxième saison!

Toujours présentée par Panayotis Pascot et Fary, avec la voix off de Mister V, le  programme est de retour pour 10 épisodes. De quoi occuper quelques vendredis.

A l’image de ce qu’on peut faire pour Koh-Lanta, ou de ce qu’on a pu faire pour Top Chef ou Lol Qui Rit Sort par le passé, So Foot publiera des notes de chaque épisode, dans la foulée de leur diffusion sur Canal Plus.

D’ailleurs, la chaine offre les deux premiers épisodes.

Et comme d’habitude, vous pourrez vous aussi noter les participants et donner vos avis et théories dans les commentaires.

Donc rendez-vous vers 21h45 pour les notes de l’épisode 1 et demain, samedi matin, pour les notes de l’épisode 2.

A plus les villageois !

Top 10 : les losers du début de saison

