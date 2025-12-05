S’abonner au mag
Zoumana Camara laissera ses joueurs décider pour leur date de départ à la CAN

Le cul entre deux chaises.

La Coupe d’Afrique des nations semble avoir déjà bien commencé. Alors que la FIFA a pris la décision de décaler la date de libération des internationaux africains par leur club (15 décembre au lieu du 8 décembre), ce choix a créé beaucoup de remous. Évidemment du côté des sélections, qui ont pour la plupart des matchs de préparation et une compétition à préparer. Mais aussi du côté des entraîneurs en club.

Ce jeudi, le coach du Stade rennais Habib Beye est monté au créneau, estimant ce changement « incorrect » vis-à-vis des sélections africaines. « On a l’impression qu’on peut déplacer cette CAN quand on veut. » Et un autre entraîneur va encore plus loin.

Camara veut respecter les sélections nationales

Interrogé par le Midi Libre, Zoumana Camara a annoncé qu’il laisserait les joueurs concernés (Simon Ngapandouetnbu et Nathanaël Mbuku) choisir leur date de départ. « Je laisserai décider les joueurs s’ils se sentent en capacité mentale, physique de pouvoir jouer à Grenoble avant de pouvoir rejoindre leur sélection. Sinon, je les libère avant », a déclaré l’ancien international français avant de se ranger du côté de Habib Beye.

« J’ai envie de respecter les sélections, continue l’ancien joueur du PSG. Si c’était un championnat d’Europe ou une Copa América, est-ce qu’on aurait réagi de la même manière ? Est-ce qu’il y aurait eu, à deux ou trois jours de la sélection de ces joueurs-là, un décalage pour qu’on puisse les garder ? Je ne suis pas sûr. »

Et si Régis le Bris faisait pareil avec ses neuf internationaux africains à Sunderland ?

Victoire dans la souffrance pour Reims, qui passe devant Montpellier au classement

