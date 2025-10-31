S’abonner au mag
  • L2
  • J13
  • Résumé

Montpellier se replace, Bastia tient sa première victoire

JD
2 minutes

En attendant que les trois premiers ne ferraillent samedi et lundi prochains, le MHSC a réalisé une belle opération face à Rodez. Après le départ de son entraîneur, Bastia a connu le déclic contre Clermont et décroche trois points d’un coup pour la première fois de la saison. Enfin !

Montpellier se replace, Bastia tient sa première victoire

Très entreprenant en première mi-temps, Montpellier ne parvient pas à faire sauter le verrou ruthénois, mais le RAF va lui filer un coup de pouce à dix minutes de la pause. Jordan Mendes écope d’un deuxième carton jaune et laisse ses partenaires à dix. Au retour des vestiaires, Téji Savanier transforme un penalty à l’heure de jeu, avant de se muer en passeur pour Alexandre Mendy qui fait le break une minute plus tard. Un joli coup (2-0) pour les hommes de Zoumana Camara qui, avec ce quatrième match sans défaite, remontent provisoirement à la quatrième place du classement et vont sûrement croiser les doigts pour que Troyes confirme son rôle de leader lundi prochain face à Pau, à égalité de points (21) avec les Héraultais.

Du côté du Mans, la hiérarchie a été respectée (1-0) contre Nancy. La dernière défaite des Sarthois remonte au 12 septembre dernier et avec ce huitième match consécutif sans perdre, ils pointent désormais à un point de la cinquième place, synonyme de play-off. Le Pau FC a donc une double pression sur les épaules.

Mais la belle histoire à retenir de ce multiplex, c’est la toute première victoire du SC Bastia cette saison (1-0). Face à Clermont, les Corses ont longtemps cru devoir se contenter du point du nul, mais à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Dominique Guidi est venu libérer ses partenaires en crucifiant Théo Guivarch (pas le fils de). En face, Lisandru Olmeta (fils de) a parfaitement tenu la baraque, malgré les huit minutes insoutenables de temps additionnel. Les départs consécutifs de Benoît Tavenot et de Frédéric Antonetti ont donc provoqué l’électrochoc attendu.

Et avec la défaite de Laval à Guingamp (2-0) cumulée au match nul de Boulogne à Annecy (1-1), Bastia n’est plus qu’à quatre points de la place de barragiste. L’opération remontada peut commencer.

Annecy 1-1 Boulogne

Bastia 1-0 Clermont

Guingamp 2-0 Laval

Le Mans 1-0 Nancy

Montpellier 2-0 Rodez

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!