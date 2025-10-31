Montpellier se replace, Bastia tient sa première victoire

En attendant que les trois premiers ne ferraillent samedi et lundi prochains, le MHSC a réalisé une belle opération face à Rodez. Après le départ de son entraîneur, Bastia a connu le déclic contre Clermont et décroche trois points d’un coup pour la première fois de la saison. Enfin !

Très entreprenant en première mi-temps, Montpellier ne parvient pas à faire sauter le verrou ruthénois, mais le RAF va lui filer un coup de pouce à dix minutes de la pause. Jordan Mendes écope d’un deuxième carton jaune et laisse ses partenaires à dix. Au retour des vestiaires, Téji Savanier transforme un penalty à l’heure de jeu, avant de se muer en passeur pour Alexandre Mendy qui fait le break une minute plus tard. Un joli coup (2-0) pour les hommes de Zoumana Camara qui, avec ce quatrième match sans défaite, remontent provisoirement à la quatrième place du classement et vont sûrement croiser les doigts pour que Troyes confirme son rôle de leader lundi prochain face à Pau, à égalité de points (21) avec les Héraultais.

Du côté du Mans, la hiérarchie a été respectée (1-0) contre Nancy. La dernière défaite des Sarthois remonte au 12 septembre dernier et avec ce huitième match consécutif sans perdre, ils pointent désormais à un point de la cinquième place, synonyme de play-off. Le Pau FC a donc une double pression sur les épaules.

Mais la belle histoire à retenir de ce multiplex, c’est la toute première victoire du SC Bastia cette saison (1-0). Face à Clermont, les Corses ont longtemps cru devoir se contenter du point du nul, mais à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Dominique Guidi est venu libérer ses partenaires en crucifiant Théo Guivarch (pas le fils de). En face, Lisandru Olmeta (fils de) a parfaitement tenu la baraque, malgré les huit minutes insoutenables de temps additionnel. Les départs consécutifs de Benoît Tavenot et de Frédéric Antonetti ont donc provoqué l’électrochoc attendu.

Et avec la défaite de Laval à Guingamp (2-0) cumulée au match nul de Boulogne à Annecy (1-1), Bastia n’est plus qu’à quatre points de la place de barragiste. L’opération remontada peut commencer.

Annecy 1-1 Boulogne

Bastia 1-0 Clermont

Guingamp 2-0 Laval

Le Mans 1-0 Nancy

Montpellier 2-0 Rodez

