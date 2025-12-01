Fenerbahçe sauve son invincibilité à la dernière minute

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Buts : Durán (90e+5) pour Fener // Sané (27e) pour Gala

Dernière équipe invaincue en Süperlig cette saison, Fenerbahçe a failli tomber de la pire des manières : à domicile, dans le derby intercontinental face à son ennemi juré de Galatasaray.

Flamboyant en première période, Leroy Sané fait sauter le verrou peu avant la demi-heure de jeu grâce à un tir légèrement dévié par Jayden Oosterwolde qui trompe Ederson, pourtant bien parti. La seule occasion cadrée du Cim Bom dans le premier acte est cependant gâchée par un briquet jeté des tribunes et venu toucher Kazımcan Karataş au visage. Le défenseur s’en sortira avec un gros pansement, mais devra malgré tout sortir sur civière dans le temps additionnel après un choc contre son coéquipier Lucas Torreira.

Les Kanaryalar voient leur égalisation refusée juste avant la pause. Le but de raccroc signé Edson Álvarez est annulé par la VAR pour une main de Milan Škriniar. Rageant, d’autant plus que le second acte est complètement à mettre au crédit de Fenerbahçe qui mange son rival, avant de se planter à chaque fois au moment de conclure. Et puis il y a Jhon Durán. Entré à l’heure de jeu, le Colombien délivre son stade à une minute de la fin du temps additionnel en reprenant un service de Münir Mercan d’une tête imparable. De quoi éviter une humiliation à domicile, un premier revers en championnat et revenir à un point du leader… Galatasaray.

Quel jour on est déjà ? Ah oui, le 1er décembre.

