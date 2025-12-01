S’abonner au mag
  • France
  • OGC Nice

Terem Moffi et Jérémie Boga déposent plainte contre X

JD
Terem Moffi et Jérémie Boga déposent plainte contre X

Tu les cherches, tu les trouves.

Après le retour tendu des Aiglons à Nice à la suite de leur défaite à Lorient, Terem Moffi et Jérémie Boga ont essuyé des coups de la part de supporters mécontents des performances de leur équipe à leur sortie du car. Ce lundi soir, RMC rapporte que les deux joueurs ont été placés en arrêt maladie par le club azuréen. Le premier, jusqu’à vendredi, le prochain, jusqu’à dimanche.

Mais ils ne comptent pas en rester là. Selon L’Équipe, Moffi et Boga « se sont rendus ce lundi dans le commissariat de la ville pour effectuer les démarches nécessaires à l’identification des auteurs des coups  » et ont déposé plainte contre X.

Ça va lui faire tout drôle, à Elon Musk.

Crachats, coups de poing : le retour très tendu des Niçois après la défaite à Lorient

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!