Terem Moffi et Jérémie Boga déposent plainte contre X

Après le retour tendu des Aiglons à Nice à la suite de leur défaite à Lorient, Terem Moffi et Jérémie Boga ont essuyé des coups de la part de supporters mécontents des performances de leur équipe à leur sortie du car. Ce lundi soir, RMC rapporte que les deux joueurs ont été placés en arrêt maladie par le club azuréen. Le premier, jusqu’à vendredi, le prochain, jusqu’à dimanche.

Mais ils ne comptent pas en rester là. Selon L’Équipe, Moffi et Boga « se sont rendus ce lundi dans le commissariat de la ville pour effectuer les démarches nécessaires à l’identification des auteurs des coups » et ont déposé plainte contre X.

