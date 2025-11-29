S’abonner au mag
Le président de l’OGC Nice refuse de voir partir Franck Haise

Le président de l’OGC Nice refuse de voir partir Franck Haise

Haise n’est pas encore loin de la Côte d’Azur.

Arrivé sur le banc de l’OGC Nice il y a un an et demi, Franck Haise n’est pour le moment pas prêt à mettre les voiles malgré la difficile période actuelle pour les Aiglons : neuvièmes de Ligue 1 à onze points du podium, derniers de Ligue Europa avec zéro point et balayés ce jeudi à Porto (3-0), les protégés de l’ancien coach du RC Lens n’affichent pas vraiment le visage d’un groupe ambitieux comme espéré par leurs supporters. À tel point qu’au coup de sifflet final de Porto-Nice, Haise n’avait pas hésité à évoquer publiquement un possible départ.

Une perspective qui n’est pour le moment pas celle envisagée par son président, Fabrice Bocquet. Joint par L’Équipe, le boss niçois ne conçoit pas les prochains mois sans Haise à la tête de l’équipe et veut trouver les bons leviers pour redresser la situation sportive délicate du club azuréen : « J’ai eu des échanges téléphoniques avec Franck après la défaite contre Marseille (1-5 à domicile lors de la 13e journée de Ligue 1, NDLR). Il m’a proposé de partir sans démissionner, et je lui ai dit que je n’étais pas favorable à cette solution. Il a également eu des échanges au téléphone dimanche avec Florian Maurice, le directeur sportif du club, lequel était sur la même ligne que moi. Et le lundi, Jean-Claude Blanc (CEO d’Ineos Sport) et Franck se sont vus au club, et Jean-Claude a également dit à Franck qu’il n’était pas favorable à cette idée. […] Il y a un travail au quotidien à améliorer, il y aura une fenêtre au mercato d’hiver qui pourra nous aider, mais qui ne doit pas être considérée comme la solution à tous nos problèmes. Une chose est sûre, ce n’est pas la solution de voir Franck partir. »

On en reparle en cas de contre-performance à Lorient ce dimanche ?

