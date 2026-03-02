S’abonner au mag
Et si l'OM valait plus d'un milliard ?


Et si l'OM valait plus d'un milliard ?

Le jackpot pour Frank McCourt ? Débarqué à Marseille il y a 10 ans et pour 45 millions, le propriétaire américain de l’OM aurait-il fait exploser la valeur du club olympien ? Selon La Provence, le (vrai ?) boss marseillais, s’il ne se veut toutefois pas vendeur, pourrait être charmé si une offre conséquente était posée sur la table. La valeur de celle-ci ? 1,2 milliard d’euros, selon les indiscrétions du quotidien provençal.

Une coquette somme qui pourrait refroidir de potentielles offres de rachat, mais peut-être aussi un moyen pour McCourt de montrer qu’il ne souhaite pas vraiment quitter le club phocéen avec un prix presque prohibitif.

À titre de comparaison, cela représenterait un montant proche de celui dépensé par Jim Ratcliffe pour racheter 25% des parts de Manchester United, mais supérieur aux 884 millions déboursés par John Textor pour s’offrir l’OL.

Et si la victoire face à Lyon faisait encore grimper la cote ?

L’OM célèbre la victoire contre l’OL avec Jul dans le vestiaire



