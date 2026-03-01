S’abonner au mag
  Liga
  J26
  Elche-Espanyol (2-2)

Le protocole antiraciste déclenché lors de la rencontre Elche-Espanyol Barcelone

Quelques jours seulement après le déclenchement d’un protocole antiraciste lors de Benfica-Real Madrid en Ligue des champions, c’est au tour de La Liga de ne pas y échapper. Ce dimanche, lors d’Elche-Espanyol, l’arbitre de la rencontre a déclenché ce protocole, après une plainte du défenseur marocain Omar El Hilali. Celui-ci a accusé l’attaquant Rafa Mir d’avoir tenu des propos racistes, ce qui a poussé l’arbitre à croiser les bras en l’air, signe d’interruption de la rencontre dans ce cas. Un message de lutte contre le racisme a ensuite été diffusé au public du stade Martinez Valero. Selon le média espagnol Cope, le rapport de l’arbitre après la rencontre mentionnait ceci : « Dans la minute 78, le joueur de l’Espanyol, Omar El Hilali, me dit que Rafa Mir s’est adressé à lui en disant « Tu es venu en canot ». »

Le match, qui a repris quelques minutes après ce protocole, s’est conclu sur le score de 2-2, avec un certain Rafa Mir buteur.

Ademola Lookman encore décisif pour la victoire de l’Atlético de Madrid

