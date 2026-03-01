Manchester United renverse Crystal Palace, Fulham enfonce Tottenham

C’était la fête des 2-1 ce dimanche après-midi en Premier League.

Trois matchs prévus à 15 heures, trois 2-1 au compteur. Les équipes à domicile ont fait le boulot, à l’image de Manchester United, qui s’est tout de même mis des bâtons dans les roues. La faute de Maxence Lacroix, buteur dès la quatrième minute de la tête sur corner. Fair-play, le Français a relancé à lui tout seul les Red Devils en seconde période en donnant un penalty à United pour avoir accroché Matheus Cunha, ce qui lui a valu au passage un carton rouge. Bruno Fernandes s’est chargé de ramener son équipe à hauteur, puis Benjamin Šeško, titulaire pour la première fois sous Michael Carrick, a donné l’avantage aux Mancuniens d’une superbe tête. United n’a plus perdu en Premier League depuis fin décembre, et ce succès lui permet de reprendre la troisième place à Aston Villa.

La crise se poursuit en revanche pour Tottenham. L’arrivée d’Igor Tudor ne semble pour le moment pas booster les Spurs, défaits pour une quatrième fois de suite en championnat, cette fois à Craven Cottage, contre Fulham (2-1). Harry Wilson a rapidement mis son équipe en tête d’une reprise du gauche à bout portant, avant d’être passeur décisif pour Alex Iwobi, auteur du break d’une magnifique frappe du droit. La réduction de l’écart signée Richarlison en seconde période n’a rien changé pour Tottenham, toujours bloqué à une triste seizième place, et seulement avec quatre points d’avance sur le premier relégable, West Ham.

Première équipe hors de la zone rouge, Nottingham Forest s’est également incliné ce dimanche, sur le terrain de Brighton (2-1).

Manchester United 2-1 Crystal Palace

Buts : Fernandes (57e, SP) et Šeško (65e) pour United // Lacroix (4e) pour Palace

Exclusion : Lacroix (56e) pour Palace

Fulham 2-1 Tottenham

Buts : Wilson (7e) et Iwobi (34e) pour Fulham // Richarlison (66e) pour Tottenham

Brighton 2-1 Nottingham

Buts : Gómez (6e) et Welbeck (15e) pour Brighton // Gibbs-White (13e) pour Forest

