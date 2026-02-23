Un Français de Premier League sanctionné pour excès de vitesse

Ce qui ne l’a pas empêché d’être présent sur la pelouse.

Auteur d’une prestation solide en défense face à Everton ce lundi soir, Leny Yoro va devoir faire du covoiturage pour rentrer chez lui après la victoire aux forceps de son Manchester United. Et pour cause, le vice-champion olympique avec les Bleuets a vu son permis de conduire suspendu pour les six prochains mois.

La raison ? Elle est très simple : le 28 août dernier, Yoro a été flashé à 112 km/h au volant de sa Porsche Cayenne dans la ville de Withington, soit plus de deux fois et demi la vitesse maximale autorisée. Raison avancée par ses avocats ? L’ancien Lillois était pressé « d’emmener un ami à la gare ».

Petite amende et puis s’en va

Ses défenseurs ont cependant présenté des excuses en son nom et l’ont incité à plaider coupable auprès du tribunal de première instance de Crewe. Samedi dernier, le joueur de 20 ans a ainsi été condamné à une amende de 1052 livres, soit 1205 de nos euros européens. A voir si, au vu de la grille des salaires en vigueur à Manchester United, le montant sera réellement dissuasif.

« Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras l’bus »

