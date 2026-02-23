S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

Un Français de Premier League sanctionné pour excès de vitesse

JD
1 Réaction
Un Français de Premier League sanctionné pour excès de vitesse

Ce qui ne l’a pas empêché d’être présent sur la pelouse.

Auteur d’une prestation solide en défense face à Everton ce lundi soir, Leny Yoro va devoir faire du covoiturage pour rentrer chez lui après la victoire aux forceps de son Manchester United. Et pour cause, le vice-champion olympique avec les Bleuets a vu son permis de conduire suspendu pour les six prochains mois.

La raison ? Elle est très simple : le 28 août dernier, Yoro a été flashé à 112 km/h au volant de sa Porsche Cayenne dans la ville de Withington, soit plus de deux fois et demi la vitesse maximale autorisée. Raison avancée par ses avocats ? L’ancien Lillois était pressé « d’emmener un ami à la gare ».

Petite amende et puis s’en va

Ses défenseurs ont cependant présenté des excuses en son nom et l’ont incité à plaider coupable auprès du tribunal de première instance de Crewe. Samedi dernier, le joueur de 20 ans a ainsi été condamné à une amende de 1052 livres, soit 1205 de nos euros européens. A voir si, au vu de la grille des salaires en vigueur à Manchester United, le montant sera réellement dissuasif.

« Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras l’bus »

Benjamin Sesko délivre Manchester United face à Everton

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.