Le Mans bute sur Guingamp et manque d’accrocher le podium

Le Mans 1-1 Guingamp

Buts : Gueye (29e) pour les Sarthois // Sidibe (58e) pour l’En Avant

L’effet Courtois n’a pas eu lieu.

Avec ses 10 502 spectateurs sortis braver le froid sarthois un lundi soir, le stade Marie-Marvingt confirme qu’il est bien la deuxième enceinte la plus attirante de l’antichambre. Malheureusement, cela n’a pas suffi pour aider Le Mans à triompher d’un Guingamp très entreprenant. Score final : un partout et un podium qui reste éloigné d’un point pour les joueurs de Patrick Videira.

Malmenés par des Bretons venus chercher trois points pour se rapprocher du top 5, les Manceaux se montrent pourtant suffisamment réalistes pour retourner la situation à la demi-heure de jeu. Adil Bourabaa se lance dans une remontée folle du terrain avant de trouver Antoine Rabillard en profondeur côté droit. L’ancien Marseillais sert et trouve Dame Gueye au second poteau (1-0, 29e).

Retour de bâton

Mais la joie n’est que de courte durée, puisque les locaux doivent accuser la sortie sur blessure de Milan Robin juste avant la pause. Peu avant l’heure de jeu, Guingamp voit ses efforts récompensés par Kalidou Sidibé qui trompe Nicolas Kocik, pourtant auteur d’une triple parade avant de s’effondrer (1-1, 58e). Le ton monte, les esprits s’échauffent et le coup de sifflet de M. Leleu claque fort pour rappeler les 22 acteurs à l’ordre.

On en restera là, reste à savoir qui estimera avoir pris un bon point et qui, en avoir perdu deux.

