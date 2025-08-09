S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J1
  • Guingamp-Le Mans (3-3)

Un finish de fou furieux et un match nul entre Guingamp et Le Mans

JB
Un finish de fou furieux et un match nul entre Guingamp et Le Mans

Guingamp 3-3 Le Mans

Buts : Demouchy (72e), D. Gomis (87e) & Mafouta (90e+9) pour Guingamp // Quarshie (18e), Ribelin (40e) & Harhouz (90e+11)

Expulsion : Harhouz (90e+12) pour Le Mans

La saison démarre en trombe.

À l’issue d’une partie qui a pris une tournure insensée en fin de partie, Guingamp et Le Mans se sont quittés sur un match nul (3-3) à Roudourou.

Les montagnes russes pour Mafouta et Harhouz

La recrue bretonne Louis Mafouta, qui pensait ne pas pouvoir disputer le match – arrivé mardi, déclaré suspendu pour cette rencontre, finalement autorisé à jouer jeudi soir alors qu’il était rentré à Amiens pour préparer son déménagement –, avait inscrit ce qui ressemblait au but de la victoire au bout d’un temps additionnel à rallonge (3-2, 90e+9). Mais alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer, William Harhouz a repris, dans les six mètres, une galette de Leroy Abanda, et climatisé l’enceinte guingampaise (3-3, 90e+11).

Pour fêter ça, Harhouz a tombé le maillot, récoltant une biscotte… puis une deuxième, après un vilain tacle sur le pauvre Albin Demouchy (90e+12). Un rouge bien évitable, surtout que l’arbitre Aurélien Petit a sifflé le gong au même moment.

Pas mal, pour un premier match en professionnel !

Ligue 2 : Tour d'horizon des favoris pour la montée

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine