- Ligue 2
- J1
- Guingamp-Le Mans (3-3)
Un finish de fou furieux et un match nul entre Guingamp et Le Mans
Guingamp 3-3 Le Mans
Buts : Demouchy (72e), D. Gomis (87e) & Mafouta (90e+9) pour Guingamp // Quarshie (18e), Ribelin (40e) & Harhouz (90e+11)
Expulsion : Harhouz (90e+12) pour Le Mans
La saison démarre en trombe.
À l’issue d’une partie qui a pris une tournure insensée en fin de partie, Guingamp et Le Mans se sont quittés sur un match nul (3-3) à Roudourou.
Les montagnes russes pour Mafouta et Harhouz
La recrue bretonne Louis Mafouta, qui pensait ne pas pouvoir disputer le match – arrivé mardi, déclaré suspendu pour cette rencontre, finalement autorisé à jouer jeudi soir alors qu’il était rentré à Amiens pour préparer son déménagement –, avait inscrit ce qui ressemblait au but de la victoire au bout d’un temps additionnel à rallonge (3-2, 90e+9). Mais alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer, William Harhouz a repris, dans les six mètres, une galette de Leroy Abanda, et climatisé l’enceinte guingampaise (3-3, 90e+11).
Pour fêter ça, Harhouz a tombé le maillot, récoltant une biscotte… puis une deuxième, après un vilain tacle sur le pauvre Albin Demouchy (90e+12). Un rouge bien évitable, surtout que l’arbitre Aurélien Petit a sifflé le gong au même moment.
Pas mal, pour un premier match en professionnel !Ligue 2 : Tour d'horizon des favoris pour la montée
JB