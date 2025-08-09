Un finish de fou furieux et un match nul entre Guingamp et Le Mans

Guingamp 3-3 Le Mans

Buts : Demouchy (72e), D. Gomis (87e) & Mafouta (90e+9) pour Guingamp // Quarshie (18e), Ribelin (40e) & Harhouz (90e+11)

Expulsion : Harhouz (90e+12) pour Le Mans

La saison démarre en trombe.

À l’issue d’une partie qui a pris une tournure insensée en fin de partie, Guingamp et Le Mans se sont quittés sur un match nul (3-3) à Roudourou.

Les montagnes russes pour Mafouta et Harhouz

La recrue bretonne Louis Mafouta, qui pensait ne pas pouvoir disputer le match – arrivé mardi, déclaré suspendu pour cette rencontre, finalement autorisé à jouer jeudi soir alors qu’il était rentré à Amiens pour préparer son déménagement –, avait inscrit ce qui ressemblait au but de la victoire au bout d’un temps additionnel à rallonge (3-2, 90e+9). Mais alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer, William Harhouz a repris, dans les six mètres, une galette de Leroy Abanda, et climatisé l’enceinte guingampaise (3-3, 90e+11).

Pour fêter ça, Harhouz a tombé le maillot, récoltant une biscotte… puis une deuxième, après un vilain tacle sur le pauvre Albin Demouchy (90e+12). Un rouge bien évitable, surtout que l’arbitre Aurélien Petit a sifflé le gong au même moment.

Pas mal, pour un premier match en professionnel !

