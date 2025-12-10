Paul Pogba se lance dans le business des chameaux

Kamoulox.

Sur le banc pendant la victoire de l’AS Monaco en Ligue des champions contre Galatasaray, Paul Pogba ne chôme pas pour autant. L’international français a annoncé ce mercredi devenir actionnaire et ambassadeur de l’écurie saoudienne d’Al Haboob, première équipe professionnelle de course de chameaux au monde, sport particulièrement populaire en Inde et au Moyen-Orient.

À en croire son site officiel, Al Haboob a pour objectif « la création de la première ligue professionnelle de courses de chameaux régie au niveau international ».

Il rêve de posséder le chameau le plus cher du monde

D’accord, mais que vient faire la Pioche dans cette affaire ? Au micro de la BBC, Pogba a explicité ses motivations : « J’ai regardé pas mal de courses [de chameaux] sur Youtube et j’ai passé du temps à faire des recherches pendant mon temps libre pour essayer de comprendre les techniques et les stratégies. »

Verdict ? « Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’engagement considérable que cela exige de tous les participants. En fin de compte, le sport reste le sport. Il exige du cœur, des sacrifices et un esprit d’équipe. »

Conquis, le champion du monde affiche clairement ses ambitions : « Posséder un jour le chameau le plus cher du monde serait un magnifique aboutissement, quelque chose d’amusant, de significatif et d’enthousiasmant. Peut-être qu’un jour, nous y parviendrons. »

Ça va donner des mauvaises idées à Gianni Infantino, cette histoire.

