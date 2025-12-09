Paul Pogba couvert d'éloges par son capitaine

Un nouvel apôtre pour Paul.

Le transfert de Paul Pogba à l’AS Monaco cet été a suscité bien des fantasmes. Un consensus rare dans le monde du foot s’est même formé pour espérer que le joueur aux mille galères revienne le plus rapidement possible à un niveau compétitif.

Naturellement, ses coéquipiers sont les premiers à saluer le labeur auquel s’est adonné l’habile Labile pour s’en donner les moyens. Notamment son capitaine Thilo Kehrer, en marge de la joute européenne contre Galatasaray : « Il travaille dur pour retrouver le physique. Il a été absent longtemps. Il est toujours là à travailler depuis quelques mois pour tenir physiquement, mais aussi au niveau de sa force et sa confiance ».

Inspirant, sur le terrain et en dehors

L’ex-joueur du PSG n’en est pas resté là au moment de faire l’éloge du milieu fantasque. Du haut de ses 517 matchs en carrière, Pogba est forcément une figure rassurante au sein de l’effectif monégasque. « Nous, on le soutient. Avec son caractère, il aide beaucoup l’équipe. Il amène une énergie positive pour les jeunes. C’est bien de l’avoir avec nous », a reconnu le défenseur central allemand.

Mieux encore, celui-ci n’a pas manqué de faire allusion aux minutes jouées par La Pioche lors des trois dernières parties des Rouge et Blanc : « Je pense que sur le peu qu’il a joué, il a apporté sa qualité technique et footballistique ». Des qualités qui ne seront pas de trop pour permettre à Monaco, 4 défaites sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1, de redresser la barre.

Ou pour relancer la mode du dab.

Les ultras de l’ASM entrent en grève