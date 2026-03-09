S’abonner au mag
La déclaration forte d'Adrien Rabiot sur son aventure marseillaise

À nos actes manqués. Dans un long entretien accordé à la revue italienne Undici, Adrien Rabiot a notamment abordé sa passion pour le football, sa trajectoire au Paris Saint-Germain et à la Juventus et enfin son année passée sous les couleurs olympiennes.

Le regret de ne pas avoir pu laisser sa trace à l’OM

Après avoir évoqué ses passages réussis au PSG ainsi qu’à la Juve, l’actuel milieu de terrain de l’AC Milan a évoqué avec regret son passage dans la capitale provençale : « Je veux inscrire mon nom dans l’histoire de chaque équipe pour laquelle j’ai joué : je l’ai fait au PSG et à la Juventus, mais malheureusement, je n’ai pas pu le faire à Marseille, car je n’y suis resté qu’un an. » Une idylle de courte durée alors que l’international français aurait du poser ses bagages dans la cité phocéenne plus longtemps que prévu avant que la bagarre avec Jonathan Rowe n’en décide autrement.

De retour en Italie, Rabiot a désormais de nouveaux objectifs : « Maintenant, je veux le faire à Milan : c’est un objectif important pour moi. Ensuite, je penserai à la Coupe du monde, la remporter est le plus beau but dans la carrière d’un footballeur. » Encore décisif lors du derby de la Madonnina dimanche soir (1-0), il est à l’origine de l’action qui a débouché sur le but de Pervis Estupiñan, unique buteur de la soirée. Actuellement il compte quatre réalisations et cinq offrandes sur ses vingt matchs disputés avec les Rossoneri cette saison.

Si l’histoire ne dit pas qu’avec Rabiot la saison marseillaise aurait été bien différente, difficile de ne pas constater l’absence de son leadership dans le milieu phocéen.

