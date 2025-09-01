Didier Deschamps confirme le transfert imminent de Rabiot à Milan

Prends ça, Fabrizio Romano.

Quatre jours avant le match de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine, Didier Deschamps était devant la presse ce lundi après-midi. Après avoir appelé Adrien Rabiot pour ce rassemblement de septembre malgré sa situation complexe avec l’Olympique de Marseille, le sélectionneur des Bleus a confirmé que le milieu de terrain rejoindra l’AC Milan avant la fermeture du mercato.

Visite médicale à Milan ce lundi

Sans langue de bois : « Adrien Rabiot rejoindra le groupe ce soir. Il a une visite médicale qui va prendre un peu de temps pour lui permettre de signer à l’AC Milan. Il a trouvé une porte de sortie. Même si ce n’était pas prévu en début de préparation, c’est l’essentiel. » Placé sur la liste des transferts depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe, Rabiot retrouvera chez les Rossoneri son ancien entraîneur à la Juventus, Massimiliano Allegri.

Et son ami Rowe dans quinze jours à l’occasion du match contre Bologne.

