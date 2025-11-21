S’abonner au mag
  • International
  • Italie

La demande de Gennaro Gattuso pour aider l'Italie avant les barrages

SF
La demande de Gennaro Gattuso pour aider l'Italie avant les barrages

Les paniqués de mars.

À défaut de pouvoir arrêter le temps, Gennaro Gattuso aimerait déjà mettre la Serie A sur pause. Le sélectionneur italien espère que le week-end précédant les barrages de la Coupe du monde sera purement et simplement reporté, afin d’offrir quelques jours de rab à la Nazionale avant leur demi-finale du 26 mars contre l’Irlande du Nord.

Un match à domicile, sans filet, avant une éventuelle finale à l’extérieur contre le pays qui sortira vivant du duel pays de Galles–Bosnie-Herzégovine. Le sélectionneur italien a lancé une enquête de son côté : « J’ai entendu dire qu’en Turquie, ils allaient probablement suspendre le championnat pendant trois jours. J’espère que nous pourrons en faire autant », a-t-il glissé sur la RAI.

L’Italie se concentre uniquement sur l’Irlande du Nord

Pour l’heure, le coach ne veut entendre parler que de l’Irlande du Nord. « Pensons au premier match. Nous savons ce que valent le pays de Galles et la Bosnie. L’environnement au pays de Galles est certainement difficile, ils poussent fort, comme ils aiment le faire. C’est la même chose en Bosnie. »

Après la claque 4-1 infligée par la Norvège à San Siro, l’ancien milieu prévoit d’aller rendre visite à certains expatriés de son groupe, histoire de retisser du lien. « Prendre une tasse de thé chaud ou dîner avec eux », dit-il.

Roberto De Zerbi peut lui conseiller des bonnes adresses pour un ritiro.

Sondage : Voulez-vous que l’Italie se qualifie pour la Coupe du monde ?

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Voulez-vous que l'Italie se qualifie pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
119
85

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!