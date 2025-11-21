La demande de Gennaro Gattuso pour aider l'Italie avant les barrages

Les paniqués de mars.

À défaut de pouvoir arrêter le temps, Gennaro Gattuso aimerait déjà mettre la Serie A sur pause. Le sélectionneur italien espère que le week-end précédant les barrages de la Coupe du monde sera purement et simplement reporté, afin d’offrir quelques jours de rab à la Nazionale avant leur demi-finale du 26 mars contre l’Irlande du Nord.

Un match à domicile, sans filet, avant une éventuelle finale à l’extérieur contre le pays qui sortira vivant du duel pays de Galles–Bosnie-Herzégovine. Le sélectionneur italien a lancé une enquête de son côté : « J’ai entendu dire qu’en Turquie, ils allaient probablement suspendre le championnat pendant trois jours. J’espère que nous pourrons en faire autant », a-t-il glissé sur la RAI.

L’Italie se concentre uniquement sur l’Irlande du Nord

Pour l’heure, le coach ne veut entendre parler que de l’Irlande du Nord. « Pensons au premier match. Nous savons ce que valent le pays de Galles et la Bosnie. L’environnement au pays de Galles est certainement difficile, ils poussent fort, comme ils aiment le faire. C’est la même chose en Bosnie. »

Après la claque 4-1 infligée par la Norvège à San Siro, l’ancien milieu prévoit d’aller rendre visite à certains expatriés de son groupe, histoire de retisser du lien. « Prendre une tasse de thé chaud ou dîner avec eux », dit-il.

Roberto De Zerbi peut lui conseiller des bonnes adresses pour un ritiro.

