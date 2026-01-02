- France
Nantes veut tenter le coup Romain Del Castillo
Romain Del Canari.
Actuellement 17e de Ligue 1, le FC Nantes est en train de réaliser un mercato hivernal d’enfer. Après avoir réussi à attirer Rémy Cabella et Deivor Machado à la surprise générale, l’octuple champion de France veut profiter de son statut pour convaincre Romain Del Castillo, pourtant toujours titulaire au Stade brestois.
Selon L’Équipe, le club a lancé les discussions, mais les négociations n’en sont qu’aux prémices. Surtout que le joueur formé à Lyon est encore sous contrat avec Brest jusqu’en juin 2027. Meilleur buteur de la saison des Ty-Zefs, Del Castillo ne compte pas (encore) quitter la Bretagne.
Et il n'a aucun intérêt à rejoindre Nantes, club contre lequel il a le plus gagné dans sa carrière.
