S’abonner au mag
  • Ligue 1 -J7
  • Brest-Nantes (0-0)

Anthony Lopes frustre Brest et Nantes arrache un troisième nul de suite

JF
Anthony Lopes frustre Brest et Nantes arrache un troisième nul de suite

  Brest 0-0 Nantes

Pas de buts, mais un peu de spectacle quand même.

Malgré une belle dynamique et deux victoires de suite en championnat, Brest n’a pas réussi à se défaire de Nantes au stade Francis-Le Blé (0-0). La faute, essentiellement, à un Anthony Lopes des très grands soirs dans les buts des Canaris. Énorme par deux fois devant Ludovic Ajorque, avec qui il s’est même payé une accolade en première période, il a aussi mis en échec Éric-Junior Dina-Embimbe et Pathé Mboup. Avec ses latéraux Kenny Lala et Bradley Locko très en jambes, Brest a globalement dominé une rencontre au cours de laquelle Mathis Abline a tenté de planter son premier but de la saison, sans réussite.

Les Bretons pourront légitimement nourrir des regrets de devoir partager les points, mais ils ne tomberont pas tous les jours sur un gardien en état de grâce. Malgré un contenu assez léger, Nantes empoche pour la troisième fois de suite le point du nul et reste juste au-dessus de la zone rouge, à la quinzième place. Brest est dixième après ce petit coup d’arrêt.

Quel joueur, cet Ajorque… et quel gardien, ce Lopes !

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1

JF

À lire aussi
Logo de l'équipe Brest
Brest mange Nantes
  • Ligue 1
  • J15
  • Brest-Nantes (4-1)
Brest mange Nantes

Brest mange Nantes

Brest mange Nantes
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Metz-Marseille (0-3)
Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!