Anthony Lopes frustre Brest et Nantes arrache un troisième nul de suite

Brest 0-0 Nantes

Pas de buts, mais un peu de spectacle quand même.

Malgré une belle dynamique et deux victoires de suite en championnat, Brest n’a pas réussi à se défaire de Nantes au stade Francis-Le Blé (0-0). La faute, essentiellement, à un Anthony Lopes des très grands soirs dans les buts des Canaris. Énorme par deux fois devant Ludovic Ajorque, avec qui il s’est même payé une accolade en première période, il a aussi mis en échec Éric-Junior Dina-Embimbe et Pathé Mboup. Avec ses latéraux Kenny Lala et Bradley Locko très en jambes, Brest a globalement dominé une rencontre au cours de laquelle Mathis Abline a tenté de planter son premier but de la saison, sans réussite.

🧤 5 saves 🚫 2.5 goals prevented 🧼 Clean sheet What a performance. Anthony Lopes. 🇵🇹 pic.twitter.com/bnNE5gnHFA — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 4, 2025

Les Bretons pourront légitimement nourrir des regrets de devoir partager les points, mais ils ne tomberont pas tous les jours sur un gardien en état de grâce. Malgré un contenu assez léger, Nantes empoche pour la troisième fois de suite le point du nul et reste juste au-dessus de la zone rouge, à la quinzième place. Brest est dixième après ce petit coup d’arrêt.

Quel joueur, cet Ajorque… et quel gardien, ce Lopes !

