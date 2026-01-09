S’abonner au mag
Mbappé est attendu pour la finale Real Madrid-Barça

Un voyage express en Arabie saoudite ? Cela ne dérange pas Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid devrait bien faire partie du groupe pour la finale de la Supercoupe d’Espagne contre Barcelone, ce week-end.

Après la victoire de son équipe contre l’Atlético de Madrid ce jeudi soir, Xabi Alonso est venu annoncer la bonne nouvelle en conférence de presse, comme le rapporte l’AFP : « Mbappé voyagera demain, et le match sera différent de celui de ce soir. Il va beaucoup mieux, il s’est entraîné aujourd’hui et ses sensations sont bonnes. Il aura les mêmes chances de jouer dimanche que tous les autres joueurs qui font partie du groupe. »

La revanche de la finale de 2025

Le capitaine des Bleus souffraient au genou, après avoir légèrement tiré sur la corde en fin d’année, et le Real Madrid avait même estimé son absence à au moins trois semaines. Il devrait faire son retour plus tôt que prévu, cette fois pour de bon, pour essayer d’aider les Merengue à prendre leur revanche sur le Barça, un an jour pour jour après la claque reçue en finale de cette même Supercoupe d’Espagne la saison dernière (2-5), lors de laquelle Mbappé avait d’ailleurs ouvert le score dès la 5e minute.

Il ne faut pas traîner s’il ne veut pas se laisser distancer par Gonzalo Garcia pour le titre de meilleur buteur de l’année !

Le Real Madrid domine l’Atlético et rejoint le Barça en finale

