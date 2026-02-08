S’abonner au mag
L’embrouille de Téji Savanier avec un supporter de Saint-Étienne

Visiblement mécontent de la défaite de Montpellier à Saint-Étienne (1-0), Téji Savanier a échangé quelques amabilités avec un supporter des Verts. Remplacé à l’heure de jeu, celui qui a participé aux JO de Tokyo avec la France est parti s’asseoir sur le banc. C’est à ce moment-là qu’il a fait la rencontre d’un supporter de Sainté présent derrière lui. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux on peut voir Savanier adresser un sympathique «  Nique tes morts » à l’individu qui n’est pas non plus en reste niveau insultes.

On préfère quand même quand Savanier répond aux supporters avec un coup franc en lucarne.

Première réussie pour Philippe Montanier avec Saint-Étienne

