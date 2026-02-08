L’embrouille de Téji Savanier avec un supporter de Saint-Étienne

Visiblement mécontent de la défaite de Montpellier à Saint-Étienne (1-0), Téji Savanier a échangé quelques amabilités avec un supporter des Verts. Remplacé à l’heure de jeu, celui qui a participé aux JO de Tokyo avec la France est parti s’asseoir sur le banc. C’est à ce moment-là qu’il a fait la rencontre d’un supporter de Sainté présent derrière lui. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux on peut voir Savanier adresser un sympathique « Nique tes morts » à l’individu qui n’est pas non plus en reste niveau insultes.

Rien à dire de plus pic.twitter.com/3JnLbiFVPk — Yannis🇫🇷🏴‍☠️ (@czc34_y) February 8, 2026

On préfère quand même quand Savanier répond aux supporters avec un coup franc en lucarne.

