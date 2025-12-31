S’abonner au mag
Journée d'obsèques et d'hommages pour Jean-Louis Gasset

Journée d’obsèques et d’hommages pour Jean-Louis Gasset

Avant les obsèques de Jean-Louis Gasset, prévues ce 31 décembre à Montpellier, son adjoint et ami Ghislain Printant a tenu à lui rendre un dernier hommage sur ses réseaux sociaux. « C’est l’heure de se dire au revoir. Tu vas nous manquer. Un jour, nous nous retrouverons et ce sera comme si tu n’étais jamais parti. Nous avons partagé de bons moments ensemble avec beaucoup de complicité, je vais les garder précieusement. “SALUT mon Jean Louis”. »

Lui aussi natif de Montpellier, l’ancien gardien de but a été l’adjoint de Gasset à Montpellier, à Saint-Étienne, à Bordeaux, en Côte d’Ivoire et à Marseille, puis à Montpellier, lors de la dernière aventure commune du duo. Après une carrière longue de plus de 50 ans, Jean-Louis Gasset est décédé le vendredi 26 décembre, à 72 ans.

« C’était la force tranquille »

Au micro d’Ici Saint-Étienne, Laurent Batlles, qui a notamment appris le métier d’entraîneur à ses côtés, a salué la dimension fraternelle, humaine et paternaliste du bonhomme. « Jean-Louis, c’était la force tranquille. C’était quelqu’un qui avait toujours les bons mots, toujours assez posé. Jamais dans l’énervement, même si par moments, son caractère lui permettait de le faire. Son aura aussi. C’est quelqu’un qui était très important dans une approche psychologique de la vie, et notamment de son métier aussi. […] Son expérience, sa façon de parler, sa tranquillité permettaient à tout le monde d’être rassuré. Et on voyait qu’il était très humain. C’était sa marque de fabrique. »

