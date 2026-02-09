S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM (5-0)

Ousmane Dembélé raconte son but contre l’OM

SW
Ousmane Dembélé raconte son but contre l’OM

Encore un but de Ballon d’or. Ousmane Dembélé n’a pas manqué de s’illustrer face à l’Olympique de Marseille (5-0). Des dribbles, de la vitesse, une frappe incisive : du grand art pour tout amateur du ballon rond. Après une réalisation marquante face à Lille (3-0), l’attaquant parisien a encore une fois claqué deux jolis buts. Notamment le second où il a slalomé toute la défense phocéenne avant de battre De Lange dans un angle fermé.

« Y a plus qu’à »

Au moment de mettre des mots sur son œuvre, le natif d’Évreux se fait modeste. « Face à Lille, on m’a dit que c’était un beau but. Après voilà, c’est l’instinct. Je vois que je mets beaucoup d’intensité sur mes premiers ballons et j’élimine mes deux adversaires, et puis voilà je n’ai plus qu’à tirer. »

Oui, il faudra bien mettre Leo Balerdi et Facundo Medina au général, en tant que figurants.

75-0 et but de la mascotte : quand le PSG chambre l’OM après le Classique

SW

