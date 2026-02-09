Le mariage entre le Bayern et Upamecano bientôt prolongé ?

Encore un happy end pour le Bayern. Ce dimanche soir, le directeur général du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a confirmé la prochaine prolongation de contrat de Dayot Upamecano.

Invité de l’émission Blickpunkt Sport, le dirigeant munichois a validé les informations de la presse allemande faisant état d’un accord total entre le joueur et le club. « La poignée de main a déjà eu lieu il y a quelques jours », a-t-il précisé. Si la signature officielle n’a pas encore été apposée, Dreesen assure qu’il ne s’agit plus que d’une simple formalité.

Un revirement de situation in extremis

La situation semblait pourtant compromise il y a encore peu. Face au silence prolongé de l’entourage du joueur concernant la dernière offre de prolongation, la direction bavaroise avait perdu patience et fixé une date butoir au 1er février. Passé ce délai, l’avenir d’Upamecano à Munich paraissait scellé.

Mais contre toute attente, le défenseur international français a lui-même repris contact avec ses dirigeants. Upamecano a alors sollicité une prolongation aux conditions de l’offre pourtant retirée entre-temps, provoquant un retournement de situation aussi tardif que décisif.

Attendons quand même la petite signature.

