Un flop français du Bayern va retourner dans son ancien club

TJ
Rebond en terre connue. Fortement concurrencé au Bayern Munich par Josip Stanišić et Konrad Laimer, Sacha Boey va revenir là où sa carrière a littéralement décollé. Le latéral droit français, pourtant auteur d’un bon début de saison mais gêné par des blessures, va retourner à Galatasaray dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une transaction permise par la fermeture plus tardive du marché turc.

Un accord total a été trouvé entre les dirigeants munichois et stambouliotes, avance Foot Mercato. Ce retour devrait faire plaisir aux supporters de Galatasaray, moins au titulaire Roland Sallai, dont la place de titulaire en arrière droit est fortement menacée avec le retour de l’idole. Pour Boey, le constat est contrasté : il retourne dans un endroit où il a réussi mais avec l’amer sentiment que son aventure au Bayern est un échec.

Une vraie Boey de secours.

Leroy Sané impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest en Bavière

TJ

