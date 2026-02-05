Duje Ćaleta-Car a trouvé une nouvelle technique pour défendre sur un attaquant

Et personne n’y a pensé avant ? Ce mercredi, Duje Ćaleta-Car est devenu un précurseur, en inventant une nouvelle manière de défendre. Alors que sa Real Sociedad menait 2-1 contre Alavés, son adversaire en quarts de la coupe nationale espagnole, l’ancien défenseur de l’OL a trouvé une technique révolutionnaire pour contrer Toni Martinez, lancé en pleine bourre dans la surface, en aveuglant l’attaquant adverse avec son propre maillot.

Impossible pour Martinez de continuer son action après cette fourberie… Bien évidemment, il faudra encore débattre de cette possibilité avec l’IFAB pour qu’elle soit valable dans le jeu. Penalty accordé à Alavés après visionnage des images, suivi de l’égalisation. Sans conséquence directe pour la Real Sociedad, qui s’est finalement imposée 2-3 contre son voisin basque.

Il y avait pourtant de l’idée…

