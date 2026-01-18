Le Barça tombe face à la Real Sociedad au terme d'un match fou

Real Sociedad 2-1 Barcelone

Buts : Oyarzabal (32ᵉ) et Guedes (71ᵉ) pour la Real // Rashford (70ᵉ) pour les Blaugranas (70ᵉ)

Carton rouge : Carlos Soler (88ᵉ)

Faux pas. La série de onze victoires consécutives de Barcelone s’est arrêtée ce dimanche soir à Anoeta face à la Real Sociedad (2-1). Malgré un début de rencontre tonitruant, marqué par deux buts refusés, les hommes d’Hansi Flick dominent outrageusement la rencontre mais ne parviennent pas à faire trembler les filets. Contre toute attente, les Blaugranas, privés de Raphina, sont les premiers à encaisser un pion. Sur un centre de Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzabal surgit au second poteau et vient tromper Joan Garcia d’un plat du pied gauche (1-0). Malgré ce fait de jeu, le Barça repart de l’avant, à l’image de la frappe de Koundé, repoussée en corner (42ᵉ) et pense même obtenir un penalty. Encore une fois, la VAR va anéantir leurs espoirs.

QUÉ LOCURA, REMIRO. QUÉ LOCURA. 🤯 RealSociedadBarça | LALIGAHighlights pic.twitter.com/nnzhzOXVGl — LALIGA (@LaLiga) January 18, 2026

La muraille Remiro

En seconde période, Dani Olmo tente de remettre les siens sur de bons rails mais Remiro détourne sa tentative sur le poteau (49ᵉ). Après une pluie de changements, les Blaugranas reviennent à la charge et c’est cette fois sur une tête smashée de Robert Lewandowski que le portier basque fait un miracle en détournant le ballon sur la barre d’une belle claquette (65ᵉ). On pense que le Barça tient le bon bout lorsque Marcus Rashford, servi par un nouveau ballon délicieux de Yamal, marque de la tête (1-1, 70ᵉ) mais dans la foulée Guedes redonne l’avantage à la Real d’une frappe croisée qui surprend Garcia (2-1, 71ᵉ). En toute fin de match, Jules Koundé trouve à son tour la barre de la tête avant que Carlos Soler ne soit expulsé pour une semelle sur la cheville de Pedri. Enfin, Rashford tente un corner direct mais encore une fois le poteau repousse une tentative catalane. Au terme d’un match au scénario fou, la Real Sociedad fait le Barça, qui voit le Real Madrid revenir à une unité de la première place.

