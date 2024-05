Le Barça mate la Real Sociedad et repasse deuxième

FC Barcelone 2-0 Real Sociedad

Buts : Yamal (40e), Raphinha (90e+3 S.P.)

La bataille de Catalogne fait rage.

Le FC Barcelone a repris l’avantage sur Girona dans la course à la deuxième place en s’imposant face à la Real Sociedad ce lundi (2-0). Robert Lewandowski, qui pouvait espérer se rapprocher du Pichichi Artem Dovbyk (20 buts, contre 17), est resté muet. Le Polonais a cependant fait la différence sur l’ouverture du score d’une passe lumineuse vers İlkay Gündoğan, qui a ensuite servi Lamine Yamal sur un plateau (1-0, 40e).

Les Blaugrana sont restés sous la menace d’une égalisation, mais ont tenu bon et fini par inscrire le but du break sur penalty, par Raphinha, après une main d’Alvaro Odriozola (2-0, 90e+3). Le Barça compte un petit point de plus que Girona à trois journées de la fin. Septième, la Real Sociedad devra de son côté espérer un faux pas du Betis, un point devant, pour gratter une place.

Les Basques leur collent aux basques.

