Deux joueurs français dans l'équipe type de l'Euro

Les Français ne repartent pas totalement bredouilles.

L’UEFA a dévoilé ce mardi l’équipe type de l’Euro 2024. Six Espagnols, qui ont remporté la compétition face à l’Angleterre en finale, remplissent le onze : le latéral de Chelsea Marc Cucurella, les trois milieux de terrain Dani Olmo, Fabián Ruiz et Rodri, et les ailiers Nico Williams et Lamine Yamal. L’équipe de France, tombée contre les vainqueurs en demi-finales, est représentée par William Saliba et son gardien Mike Maignan, alors que le latéral anglais Kyle Walker est le seul membre des Three Lions mis à l’honneur. L’Allemand Jamal Musiala en attaque et le Suisse Manuel Akanji, tous les deux éliminés en quarts de finales, complètent cette équipe.

Sur son site Internet, l’UEFA dit avoir fait appel à des « observateurs techniques » pour sélectionner les joueurs, disposés en 4-2-3-1 conformément aux « tendances tactiques dominantes tout au long du tournoi ». Fabio Capello, Ole Gunnar Solskjær ou David Moyes font partie des douze observateurs. En 2021, trois Italiens, qui avaient remporté la compétition, étaient dans ce onze type, pour autant d’Anglais, également finalistes. Ce lundi, l’entreprise de statistique Opta avait dévoilé son équipe type de l’Euro. Elle comptait cinq Espagnols, mais pas le milieu de Manchester City Rodri, sorti à la mi-temps de la finale.

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024

Une défense bien 100% Premier League, bien solide, bien dure sur l’homme.

L’équipe type de l’Euro 2024