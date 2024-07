Cinq joueurs espagnols dans l'équipe type de la compétition du statisticien Opta

Les hommes mentent, mais pas les chiffres.

Les pros de la statistiques Opta ont dévoilé ce lundi leur équipe type de l’Euro 2024, gagné par l’Espagne en finale contre l’Angleterre. Pour le statisticien, la Roja est la meilleure équipe de la compétition. Sans surprise, cinq des champions d’Europe font partie de l’équipe-type : Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Nico Williams, Lamine Yamal et Dani Olmo. Et oui, pas de Rodri pour les rois des chiffres. Le gardien Géorgien Giorgi Mamardashvili, les Allemands Toni Kroos et Joshua Kimmich, et le Suisse Manuel Akanji complètent le onze. Cucurella, qui a donné la passe décisive sur le but de la victoire de Mikel Oyarzabal en finale, a été salué pour être le quatrième élément offensif de l’Espagne en terme d’expected goals créés, mais aussi d’avoir été le joueur espagnol avec le plus de tacles et d’interceptions.

Au milieu, Fabián Ruiz, toujours invaincu avec l’Espagne en 29 rencontres, a été le meilleur joueur de l’Euro dans les récupérations hautes, mais aussi un des éléments offensifs les plus créateurs de l’Euro. En additionnant les tirs, les occasions créées et les phases amenant à un but, il devance Lamine Yamal. Les quatorze dribbles réussis par Dani Olmo sont à souligner, tout comme le record de un-contre-un tentés par Nico Williams lors de la compétition (39). Autre statistique mise en lumière par Opta : l’Espagne n’a passé que 5% du tournoi dans la position d’un perdant, pour 55% de son temps de jeu en menant au score. Au contraire de la France et de l’Angleterre, qui n’ont passé que moins de 20% de leur temps de jeu avec un avantage au score.

𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 🏆 As the dust settles, we pick our team of the tournament with the help of Opta data. Find out who makes the cut and why below ⬇️📊 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 15, 2024

Les Anglais pourront toujours dire que « les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d’être torturés, finissent par avouer tout ce qu’on veut leur faire dire. »

