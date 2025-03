Un ex-président de la fédération espagnole risque plus de 15 ans de prison

Président de la fédé espagnole = sales affaires.

Président de la fédération espagnole de football entre 1988 et 2017, Ángel María Villar risque une peine de quinze ans et demi de prison, requise par le parquet espagnol. Poursuivi pour corruption, détournement de fonds, malversations et falsification de documents, l’ancien président de l’UEFA par intérim (à la suite de l’éviction de Michel Platini) est soupçonné d’être intervenu dans l’organisation de matchs amicaux contre la Corée du Sud, le Chili, le Venezuela, le Pérou et la Colombie. Le tout, via une société au nom de son fils dans le but d’en tirer profit, rapporte L’Équipe via l’AFP.

Dans la même veine que ses successeurs

La justice espagnole estime le préjudice total d’Ángel María Villar à hauteur de 4,5 millions d’euros. Naturellement impliqué dans ce tour de passe-passe, son fils Gorka risque de son côté sept ans de prison. En parallèle, sept autres personnes seraient impliquées dans l’affaire. Cette dernière avait mené à la destitution de Villar à la tête de la fédé en 2017, par le tribunal du sport espagnol (TAD). Le Basque avait alors été remplacé par un certain Luis Rubiales, renvoyé à son tour en 2023, mis en examen pour corruption et récemment condamné pour agression sexuelle dans l’affaire du baiser sur l’internationale Jennifer Hermoso. Une affaire qui va faire l’objet d’une révision par la justice espagnole.

Et comme le dit l’expression « jamais deux sans trois », le successeur de Rubiales et actuel président de la fédé espagnole depuis fin 2024 Rafael Louzán a lui aussi eu des affaires sur le dos ! Interdit d’exercer toute fonction publique en 2022, entre autres pour détournement de fonds publics, il avait été blanchi en février dernier par le Tribunal suprême espagnol qui avait cassé la décision de justice rendue deux ans plus tôt par la cour de Pontevedra, province dans laquelle il exerçait la fonction de président du conseil.

Pobre fútbol.

Lamine Yamal baisse son short pour répondre à Rafael van der Vaart