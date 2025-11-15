L'Espagne corrige la Géorgie, qui n'ira pas au Mondial

Géorgie 0-4 Espagne

Buts : Oyarzabal (11e, SP et 63e), Zubimendi (22e) et Torres (35e) pour l’Espagne

Toujours plus impressionnant.

La Géorgie devait réaliser un exploit et battre l’Espagne si elle souhaitait conserver un infime espoir d’aller en barrages, mais elle n’a jamais eu la possibilité d’y croire ce samedi, face à une Roja décidée à tout écraser sur son passage, une fois de plus. Comme s’ils avaient vraiment besoin de ça, les Espagnols démarrent leur festival avec l’aide des Géorgiens, pénalisés par une main de Giorgi Gocholeishvili dans sa surface, que Mikel Oyarzabal ne se prive pas de sanctionner (0-1, 11e). L’attaquant de la Sociedad s’offrira même un doublé plus tard en seconde période, d’une tête sur un centre de Ferran Torres (0-4, 63e). En plus d’être passeur, le joueur du Barça a lui aussi été buteur d’une frappe du gauche sur un service de… Mikel Oyarzabal, décidément partout (0-3, 35e). Quelques minutes plus tôt, Martin Zubimendi avait fait le break pour l’Espagne d’un joli tir sous la barre (0-2, 22e). Trop facile, jamais réellement inquiétée si ce n’est en fin de partie après un sursaut d’orgueil géorgien, l’Espagne a neuf orteils au Mondial. Il faudrait qu’elle perde 7-0 contre la Turquie au prochain match pour finir en barrages…

La Géorgie, elle, ne verra pas les États-Unis.

L’Espagne éteint la Géorgie