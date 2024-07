Pour les Géorgiens, Morata était hors jeu sur l’égalisation

En travers de la Géorgie.

Sèchement battus 4-1 par l’Espagne dimanche soir en huitièmes de finale de l’Euro 2024, les Géorgiens n’ont pas apprécié que leur parcours héroïque prenne fin… de cette manière. Alors qu’ils avaient ouvert le score grâce à un but contre son camp de Le Normand à la 18e minute, les Géorgiens pensaient réaliser l’exploit que la Slovaquie n’avait pas réussi à faire juste avant. Cependant une frappe de Rodri mettait les deux équipes à égalité avant la mi-temps, un but entouré d’un imbroglio autour de la position d’Álvaro Morata, hors jeu selon Willy Sagnol.

« Morata est clairement en position de hors-jeu sur la frappe. On le voit sur l’image, notre gardien est obligé de bouger pour avoir le ballon. Je pense qu’il y a eu une coupure d’électricité dans le bus de la VAR. Si on a annulé le but des Néerlandais contre la France, pour un hors-jeu de Dumfries, alors il y avait dix fois plus de raisons d’annuler ce but espagnol ce soir », balançait le sélectionneur géorgien en conférence de presse. Même son de cloche pour Mamardashvili, le gardien : « Morata est 100% hors jeu sur le premier but. On aurait sûrement quand même perdu, mais pour moi il y a hors-jeu. »

Pas la sortie qu’ils avaient imaginée, mais un superbe parcours sur lequel construire.

