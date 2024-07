Par miracle, l’Angleterre retourne la Slovaquie

Angleterre 2-1 (AP) Slovaquie

Buts : Bellingham (90e+5) et Kane (91e) pour les Three Lions // Schranz (25e) pour la Repre

Au bord de la rupture, l’Angleterre a troqué son impuissance contre une force céleste pour sortir la Slovaquie, en huitièmes de finale de l’Euro allemand (2-1, après prolongation). Toujours aussi fades et incohérents, les hommes de Gareth Southgate ont peut-être enfin lancé leur compétition grâce à un but légendaire du (possible) futur Ballon d’or.

Coup de Schranz

La partie démarre en miroir de l’Euro des Anglais : très laborieusement pour les Three Lions. La Slovaquie s’installe dans le camp anglais, presse haut et se retrouve rapidement en bonne position pour espérer créer la surprise. Marc Guéhi et Kobbie Mainoo sont très rapidement avertis, jouant ainsi avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Kieran Trippier sauve même ses potes devant Ivan Schranz (12e). L’Angleterre est inexistante tout autant qu’insipide, alors Schranz retente sa chance depuis la droite de la surface, avec l’extérieur du droit, à la suite d’une déviation de Juraj Kucka. Bingo (0-1, 25e), dans la stupeur générale, mais au mérite. La fin de la première période appartient enfin aux joueurs vêtus de blanc, mais en vain (77% de possession, aucun tir cadré). Le piège se referme tout doucement.

Sur le gong, ring the Bell’

Après l’entracte, Phil Foden croit rapidement égaliser à la suite d’un service de Kieran Trippier devant le but vide, mais une position de hors-jeu est logiquement signalée à son encontre (50e). La Repre croit en son étoile, et David Strelec tente même de tromper Jordan Pickford avec un lob depuis la ligne médiane, à la suite d’une absence de John Stones sur une passe en retrait (55e). Les Anglais ne parviennent pas à mettre du rythme, pourtant Harry Kane a la balle de l’égalisation avec une tête face au but. Il n’en fait rien (78e). Peu après, Declan Rice envoie sa première frappe du tournoi… sur le poteau droit de Martin Dúbravka (81e). Alors que le couperet est proche pour les ouailles de la perfide Albion, Marc Guéhi dévie le ballon de la dernière chance, et Jude Bellingham s’élève pour placer un retourné acrobatique qui fera date (1-1, 90e+5).

Forcément le tournant du match, au lendemain de son anniversaire. Dès le début de la prolongation, Harry Kane marque de la tête, de près, à la suite d’une déviation du puissant entrant Ivan Toney (2-1, 91e). Si la Slovaquie ne s’avoue pas vaincue, le cinquième pion du poissard de service en phase à élimination directe d’un Euro (soit autant qu’Antoine Griezmann) qualifie l’Angleterre, qui défiera la Suisse le 6 juillet, à Düsseldorf.

Angleterre (4-2-3-1) : Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier (Palmer, 66e) – Mainoo (Eze, 84e), Rice – Saka, Bellingham (Konsa, 106e), Foden (Toney, 90e+4) – Kane (Gallagher, 106e). Sélectionneur : Gareth Southgate.

Slovaquie (4-3-3) : Dúbravka – Pekarík (Tupta, 109e), Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka (Bero, 81e), Lobotka, Duda (Bénes, 81e) – Schranz (Gyömbér, 90e+3), Strelec (Boženík, 62e), Haraslín (Suslov, 61e). Sélectionneur : Francesco Calzona.