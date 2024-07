Le récap du jour : Retourné, tête à Toto et calvitie

Personne ne gardera en souvenir le jeu pauvre de l’Angleterre durant cet Euro 2024, mais personne n’oubliera ce retourné acrobatique de Jude Bellingham dans les dernières secondes pour égaliser. Et personne n’oubliera non plus le parcours de la Géorgie qui a déposé les armes face à une Espagne toujours aussi séduisante.

Top Spiel

Un miracle. C’est sans doute le mot le plus adapté pour décrire la qualification de l’Angleterre face à la Slovaquie (2-1). Les Three Lions ont été soporifiques au possible pendant plus de 90 minutes à Gelsenkirchen, dimanche, avant d’être sauvés par un ciseau sorti de nulle part signé Jude Bellingham pour offrir une prolongation à son équipe. Harry Kane a fait passer les siens devant dès le début de celle-ci, et l’Angleterre a verrouillé ensuite. La bande de Southgate retrouvera la Suisse en quarts. Victoire sans encombre pour l’Espagne, en revanche, malgré l’ouverture du score de la Géorgie (4-1). Toujours vaillante, la sélection du Caucase aura tenu une mi-temps et même ouvert le score, avant de subir près de 36 tirs. Une sortie avec les honneurs, tandis que la Roja croisera le fer avec l’Allemagne pour ce qui s’annonce déjà une finale avant l’heure, entre les deux seuls favoris qui ont assumé leur statut jusqu’ici.

Il a déjà gagné sa place dans l’équipe type : Jude Bellingham

Si l’Angleterre est toujours en vie dans la compétition, elle le doit à un seul homme : Jude Bellingham. Brouillon pendant une bonne partie du match, le milieu de terrain est sorti de sa boîte au bout du temps additionnel, clutch comme il a pris l’habitude de l’être au Real Madrid. Le tout avec la célébration qui vient, un petit « Who else ? » dont on se souviendra certainement longtemps.

Fan zone

Vous reprendrez bien un peu de danse traditionnelle géorgienne ?

Georgian football fans in Germany 🇬🇪 pic.twitter.com/Fon5FhrQxR — Irma Korkia (@crypto_Irma) June 30, 2024

La stat pas piquée des Teutons : 0

Zéro, comme la tête à Toto… et le nombre de tirs cadrés de l’Angleterre en première période face à la Slovaquie. Ça arrive, direz-vous. Eh bien figurez-vous que ce n’était plus arrivé aux Three Lions dans un match à élimination directe d’une compétition majeure depuis… 1986 ! C’est bien tiré par les cheveux, comme on aime, mais ça symbolise plutôt pas mal la pauvreté du jeu anglais sur cet Euro.

0 – C'est la 1re fois que l'Angleterre ne parvient pas à cadrer en 1re période d'un match à élimination directe en tournois majeurs (Coupe du monde +EURO) depuis les quarts du Mondial 1986 contre l'Argentine. Limité. #ANGSVK pic.twitter.com/aCBGrpfhR9 — OptaJean (@OptaJean) June 30, 2024

Dites « Käse »

Que Giorgi Mamardashvili, le meilleur gardien du tournoi, se rassure : personne n’oubliera la Géorgie 2024 de Willy Sagnol.

De l’autre côté du mur

Difficile de passer à côté des élections législatives, ce dimanche, en France. Le Rassemblement national, pour qui Jules Koundé n’a pas voté, est sorti en tête du premier tour, à hauteur environ de 33%, devant le Nouveau Front populaire et ses 28%. De manière un peu plus joyeuse, les coureurs français ont encore été brillants sur le Tour de France. Cocorico : si Romain Bardet a dû céder son maillot jaune à Tadej Pogačar, Kévin Vauquelin a remporté la deuxième étape de la Grande Boucle. Tout aussi réjouissant : l’équipe de France de volley s’est envoyé la Ligue des nations en venant à bout du Japon en quatre sets. Quel dimanche chargé !

Französische Qualität

20 heures tout pile. C’est l’heure à laquelle Didier Deschamps a quitté l’estrade de la salle de presse de la Düsseldorf Arena, ce dimanche soir. Ce n’était pas un hasard, sans doute : il n’aurait pas fallu que le sélectionneur se tape une question lui demandant de réagir aux résultats du premier tour des élections législatives. Un peu plus tôt, Kylian Mbappé avait fait savoir qu’il serait attentif aux résultats devant son écran, si la conférence de presse « ne durait pas trop longtemps ». Il a aussi donné de nouvelles indications, très brièvement, sur l’absence d’initiative commune des Bleus, lui qui avait annoncé que quelque chose arriverait « très bientôt ». Il paraît que sa blessure au nez aurait retardé l’échéance et effacé les discussions entre les joueurs français. « Il va falloir qu’on fasse quelque chose, a-t-il enchaîné. On va se réunir avec les gars pour voir. » Il serait temps !

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Il fait bon d’être chauve, même dans la défaite. Francesco Calzona en sait quelque chose, ayant été victime de « chauvinisme » de la part de Declan Rice à la fin d’Angleterre-Slovaquie.

Le milieu d’Arsenal est monté en température et s’est montré bien vite désagréable : il reste bel et bien trois cheveux sur le caillou de l’ancien coach intérimaire du Napoli, en poste sur le banc de la Slovaquie.

Rice just called the Slovakia manager a bald cunt I am in tears😂😂😂 pic.twitter.com/2SYS2KWVWp — Rich B (@richgooner1886) June 30, 2024

