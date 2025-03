Qui a eu l’idée de lui passer le micro ?

Lors d’un événement de charité le 18 mars dernier, l’ancien coach et actuel directeur technique de Millwall Harry Redknapp a complètement dérapé. Dans une vidéo diffusée ce jeudi par le Guardian, on aperçoit le dirigeant de 78 ans s’en prendre directement au nouveau sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel. « Je vais être honnête avec vous, je pense que c’est un espion allemand. Je vous le dis. Sérieusement, il a été envoyé pour nous foutre en l’air. Il est comme Lord Haw-Haw (militant fasciste américain et propagandiste pour l’Allemagne nazie au Royaume-Uni, NDLR) pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Une sortie complètement lunaire, que Redknapp a agrémenté d’un « Ja ! » et d’un salut nazi. Le tout sous les rires du public présent à chaque vanne lâchée par l’ex-entraîneur de Tottenham. Ces remarques datent d’avant le rassemblement de l’Angleterre, au cours duquel Tuchel a soigné sa prise de poste avec deux victoires contre l’Albanie (2-0) puis la Lettonie (3-0).

Durante um evento beneficente, Harry Redknapp fez piada com Thomas Tuchel chamando-o de "espião alemão" e fez um gesto parecido à saudação nazista enquanto imitava o sotaque germânico.https://t.co/gK1p42dLKM — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) March 27, 2025

Redknapp aurait préféré Eddie Howe

L’aversion de Redknapp envers Tuchel comme sélectionneur des Three Lions n’est pas une surprise. Dès l’annonce de sa première liste, à la mi-mars, il avait annoncé regretter ce choix, et affiché ses préférences pour l’entraîneur de Newcastle Eddie Howe. « Sans manquer de respect à Thomas Tuchel, Eddie aurait dû avoir le poste à ce moment-là, s’il l’avait voulu. »

