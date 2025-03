Un petit nouveau et un revenant dans la première liste de Thomas Tuchel avec l’Angleterre

Les jeunes prometteurs, ça le connaît.

Arrivé officiellement à la tête des Three Lions le 1er janvier 2025, Thomas Tuchel a dévoilé sa première liste avec l’Angleterre, qui jouera successivement contre l’Albanie et la Lettonie à Wembley les 21 et 24 mars prochains, dans le cadre des deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Rashford fait son retour après un an d’absence

À l’instar de Didier Deschamps avec Désiré Doué en équipe de France, le sélectionneur allemand a également décidé de convoquer un petit nouveau, le jeune défenseur d’Arsenal Myles Lewis-Skelly. À seulement 18 ans, le latéral gauche reçoit sa première convocation avec l’équipe nationale, après avoir connu toutes les équipes jeunes, des U16 aux U19.

Régulièrement aligné par Mikel Arteta, Lewis-Skelly semble être cette saison dans une saine concurrence avec l’Italien Riccardo Calafiori. Cette cohabitation n’a pas empêché le jeune Gunner de taper dans l’œil de Tuchel, qui pourrait lui offrir sa première cape. À noter aussi le retour de Marcus Rashford, qui n’avait pas été appelé depuis mars 2024.

It’s time to reveal Thomas Tuchel’s first #ThreeLions squad! 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) March 14, 2025

Harry Kane va pouvoir améliorer un peu plus son record.

Sol Campbell fait la promotion d’un coaching basé sur l’IA