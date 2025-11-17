Thomas Tuchel recadre sa star

Boulard Bellingham.

Quand Jude Bellingam a vu qu’il allait céder sa place pour les cinq dernières minutes d’Albanie-Angleterre (2-0), il a été très frustré. Il venait de prendre un carton jaune après un tacle de rageux sur Armando Broja. Morgan Rogers est entré à sa place, et Bellingham a rouspété. Son sélectionneur Thomas Tuchel a laissé échapper son mécontentement après la rencontre. « C’est la décision qui a été prise et il doit l’accepter. Son coéquipier attend, donc il doit l’accepter, le respecter et continuer à aller de l’avant, a estimé l’Allemand dans le Guardian, après la victoire anglaise. Je ne changerai pas de décision simplement parce que quelqu’un agite les bras ». Jude Bellingham n’avait pas été sélectionné en septembre, pour cause de blessure, ni en octobre, alors qu’il jouait avec le Real Madrid.

« Le comportement est essentiel, comme le respect envers les coéquipiers qui entrent en jeu »

« Je ne veux pas en faire toute une histoire, mais je maintiens mes propos. Le comportement est essentiel, comme le respect envers les coéquipiers qui entrent en jeu », a déclaré le sélectionneur, alors que les deux soufflent le chaud et le froid depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur du PSG en octobre 2024.

Et tout ça alors que l’Angleterre gagne.

Kane et les Anglais terminent des éliminatoires parfaites