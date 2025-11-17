S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Albanie-Angleterre (0-2)

Thomas Tuchel recadre sa star

UL
Thomas Tuchel recadre sa star

Boulard Bellingham.

Quand Jude Bellingam a vu qu’il allait céder sa place pour les cinq dernières minutes d’Albanie-Angleterre (2-0), il a été très frustré. Il venait de prendre un carton jaune après un tacle de rageux sur Armando Broja. Morgan Rogers est entré à sa place, et Bellingham a rouspété. Son sélectionneur Thomas Tuchel a laissé échapper son mécontentement après la rencontre. « C’est la décision qui a été prise et il doit l’accepter. Son coéquipier attend, donc il doit l’accepter, le respecter et continuer à aller de l’avant, a estimé l’Allemand dans le Guardian, après la victoire anglaise. Je ne changerai pas de décision simplement parce que quelqu’un agite les bras ». Jude Bellingham n’avait pas été sélectionné en septembre, pour cause de blessure, ni en octobre, alors qu’il jouait avec le Real Madrid.

« Le comportement est essentiel, comme le respect envers les coéquipiers qui entrent en jeu »

« Je ne veux pas en faire toute une histoire, mais je maintiens mes propos. Le comportement est essentiel, comme le respect envers les coéquipiers qui entrent en jeu », a déclaré le sélectionneur, alors que les deux soufflent le chaud et le froid depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur du PSG en octobre 2024.

Et tout ça alors que l’Angleterre gagne.

Kane et les Anglais terminent des éliminatoires parfaites

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)
Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!