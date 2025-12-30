Le Maroc n’est plus une équipe surcotée, admet le Zambien Chisala

Un trashtalk et un mea culpa : voilà un garçon qui est beau joueur.

Après avoir qualifié le Maroc d’équipe « surcotée » avant le dernier match de groupe de la Zambie, disputé ce lundi, le milieu de terrain zambien Wilson Chisala a fait amende honorable à la suite de la lourde défaite 0-3. Au micro après la rencontre, il a reconnu que les Marocains étaient « l’une des meilleures équipes en Afrique ».

Chisala en rit jaune

Sourire aux lèvres, Chisala savait à quoi s’attendre lorsqu’il s’est présenté devant les caméras. Avant le coup d’envoi, une vidéo était devenue virale dans laquelle il affirmait : « Le Maroc est une équipe surcotée et prenable. »

Au coup de sifflet final, il était clair que les Lions de l’Atlas ne l’étaient pas, ni pour Chisala ni pour ses coéquipiers. Comme si cela ne suffisait pas, le match parallèle entre les Comores et le Mali s’est soldé par un match nul, reléguant la Zambie à la quatrième place du groupe à la différence de buts, synonyme d’élimination.

Karma, diraient sans doute les Marocains.

