S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. A
  • Zambie-Maroc (0-3)

Le Maroc cartonne la Zambie et termine seul en tête de son groupe

JD
Le Maroc cartonne la Zambie et termine seul en tête de son groupe

Zambie 0-3 Maroc

Buts : El Kaabi (9e, 53e), Díaz (27e) pour les Lions de l’Atlas

Le retourné > le retour.

Entré à 25 minutes de la fin d’un non-match dans lequel la Zambie n’a pas cadré une seule frappe, Achraf Hakimi a logiquement été ovationné par le public marocain pour son grand retour sur le terrain depuis sa blessure subie début novembre. Mais l’homme de la soirée qui a vu les Lions de l’Atlas valider la première place du groupe A, c’est incontestablement Ayoub El Kaabi.

Le nouveau bijou d’El Kaabi

Auteur d’une tête plongeante qui ouvre le score juste avant la 10e minute de jeu, l’attaquant de l’Olympiakos récidive en seconde période grâce au 687e retourné acrobatique de sa carrière. Bon, il a fallu le valider avec l’aide de la VAR en raison d’une position de hors-jeu pas évidente, mais finalement, la vidéo finit par lui rendre justice. En ajoutant le pied gauche fatal de Brahim Díaz qui faisait déjà le break à la demi-heure de jeu, le Maroc a rendu une copie sans faute, à la hauteur de ses ambitions dans ce tournoi à la maison.

Les Zambi-tions, c’est ce qui a manqué aux boules de cuivre, pour qui l’aventure marocaine s’arrête après un troisième match sans succès et une dernière place nette et sans bavure.

Le Maroc est « une équipe surcotée », selon un joueur de la Zambie

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
129
24

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!