Le Maroc cartonne la Zambie et termine seul en tête de son groupe

Zambie 0-3 Maroc

Buts : El Kaabi (9e, 53e), Díaz (27e) pour les Lions de l’Atlas

Le retourné > le retour.

Entré à 25 minutes de la fin d’un non-match dans lequel la Zambie n’a pas cadré une seule frappe, Achraf Hakimi a logiquement été ovationné par le public marocain pour son grand retour sur le terrain depuis sa blessure subie début novembre. Mais l’homme de la soirée qui a vu les Lions de l’Atlas valider la première place du groupe A, c’est incontestablement Ayoub El Kaabi.

Le nouveau bijou d’El Kaabi

Auteur d’une tête plongeante qui ouvre le score juste avant la 10e minute de jeu, l’attaquant de l’Olympiakos récidive en seconde période grâce au 687e retourné acrobatique de sa carrière. Bon, il a fallu le valider avec l’aide de la VAR en raison d’une position de hors-jeu pas évidente, mais finalement, la vidéo finit par lui rendre justice. En ajoutant le pied gauche fatal de Brahim Díaz qui faisait déjà le break à la demi-heure de jeu, le Maroc a rendu une copie sans faute, à la hauteur de ses ambitions dans ce tournoi à la maison.

[🎞️VIDEO]🏆🌍 #CAN2025 🇿🇲🇲🇦 Ayoub El Kaabi marque encore un ciseau retourné génial, ça fait 3-0 pour le Maroc !!!! ☑️ Un but exceptionnel validé par la VAR#ZAMMAR #beINCAN2025 https://t.co/kaxqrmCIQF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 29, 2025

Les Zambi-tions, c’est ce qui a manqué aux boules de cuivre, pour qui l’aventure marocaine s’arrête après un troisième match sans succès et une dernière place nette et sans bavure.

Le Maroc est « une équipe surcotée », selon un joueur de la Zambie